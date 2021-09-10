REGNUMВ Туве бензин Аи-92 стал дороже 50 рублей за литрПо данным статистического центра, с 31 августа по 6 сентября стоимость бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 выросла на 0,1%. На ту же долю процента снизилась цена на дизельное топливо.RuNews24.ruНесколько недель подряд в Новосибирске продолжают расти цены на бензин.Сиб.фмРазбег цен по бензину АИ-98 составил от 51,30 до 59,50 руб.Atas.infoВ Томскстате отметили, что по сравнению с июлем цены на автомобильное топливо выросли в среднем на 1,6 %. Больше всего вырос в цене бензин АИ-98 и выше – на 3,2 %.Tomsk.RuЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMTomsk.RuПсковское агентство информацииВятка-На-Сети1NSK Atas.infoVesiskitim.ruВести-ТомскOm1.ruСиб.фмNewsler.ruЦарьградRostov gazetaПодробнее о событииГазовое моторное топливо ощутимо подорожало в ЗабайкальеREGNUMвчера в 03:14В Новосибирске выросли цены на бензинЦарьград9 сентября в 03:37В Новосибирске подорожали все виды бензинаBFM-Новосибирск9 сентября в 00:00В Новосибирске цена на бензин АИ-95 выросла до 49,95 рубAtas.info9 сентября в 02:03Бензин подорожал в начале сентября на АЗС в НовосибирскеНовосибирские новости9 сентября в 01:59Цены на бензин АИ-92 в Новосибирске превысили 47 рублейСиб.фм9 сентября в 01:20Цены на бензин всех марок выросли в НовосибирскеФАН9 сентября в 03:25Показать ещёОценить60Поделиться