Будьте в Плюсе

В Туве бензин Аи-92 стал дороже 50 рублей за литр

По данным статистического центра, с 31 августа по 6 сентября стоимость бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 выросла на 0,1%. На ту же долю процента снизилась цена на дизельное топливо.
RuNews24.ru
Несколько недель подряд в Новосибирске продолжают расти цены на бензин.
Сиб.фм
Разбег цен по бензину АИ-98 составил от 51,30 до 59,50 руб.
Atas.info
В Томскстате отметили, что по сравнению с июлем цены на автомобильное топливо выросли в среднем на 1,6 %. Больше всего вырос в цене бензин АИ-98 и выше – на 3,2 %.
Tomsk.Ru

Подробнее о событии

Газовое моторное топливо ощутимо подорожало в Забайкалье
REGNUMвчера в 03:14
В Новосибирске выросли цены на бензин
Царьград9 сентября в 03:37
В Новосибирске подорожали все виды бензина
BFM-Новосибирск9 сентября в 00:00
В Новосибирске цена на бензин АИ-95 выросла до 49,95 руб
Atas.info9 сентября в 02:03
Бензин подорожал в начале сентября на АЗС в Новосибирске
Новосибирские новости9 сентября в 01:59
Цены на бензин АИ-92 в Новосибирске превысили 47 рублей
Сиб.фм9 сентября в 01:20
Цены на бензин всех марок выросли в Новосибирске
ФАН9 сентября в 03:25

Интересное

После 90-х в Латвии перестали учить думать самостоятельно. О чем писали латышские СМИ

За прошедшую неделю в латышским СМИ были замечены сразу два интервью, в которых известные в Латвии люди задают судьбоносные для страны вопросы "кто мы, откуда и куда идем".
Sputnik Латвиявчера в 09:21