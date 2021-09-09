Будьте в Плюсе

Цены на бензин АИ-98 в Новосибирске поднялись до 59,5 рубля

По данным статистического центра, с 31 августа по 6 сентября стоимость бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 выросла на 0,1%. На ту же долю процента снизилась цена на дизельное топливо.
RuNews24.ru
Несколько недель подряд в Новосибирске продолжают расти цены на бензин.
Сиб.фм
Разбег цен по бензину АИ-98 составил от 51,30 до 59,50 руб.
Atas.info
В Томскстате отметили, что по сравнению с июлем цены на автомобильное топливо выросли в среднем на 1,6 %. Больше всего вырос в цене бензин АИ-98 и выше – на 3,2 %.
Tomsk.Ru

Подробнее о событии

Газовое моторное топливо ощутимо подорожало в Забайкалье
REGNUMвчера в 03:14
Цены на бензин АИ-95 превысили 48 рублей в Новосибирске
Московский Комсомолец Новосибирск9 сентября в 22:53
Бензин в Углегорском районе появился и вырос в цене на несколько рублей
Сахалин.Инфо8 сентября в 22:19
Цены на бензин АИ-92 в Новосибирске превысили 47 рублей
Сиб.фм9 сентября в 01:20
Бензин подорожал в Новосибирской области
Тайга.инфо8 сентября в 22:48
В Новосибирске выросли цены на бензин
Царьград9 сентября в 03:37
Цены на бензин в Чите снова повысились
Забайкальский рабочий8 сентября в 21:29

Интересное

Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» перенесли на декабрь

Ранее телескоп прошел все проверки, а теперь его готовят к отправке на космодром Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб», ранее запланированный на ноябрь 2021 года, назначили на 18 декабря.
Вокруг Света9 сентября в 08:30