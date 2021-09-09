RuNews24.ruЦены на бензин АИ-98 в Новосибирске поднялись до 59,5 рубляПо данным статистического центра, с 31 августа по 6 сентября стоимость бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 выросла на 0,1%. На ту же долю процента снизилась цена на дизельное топливо.RuNews24.ruНесколько недель подряд в Новосибирске продолжают расти цены на бензин.Сиб.фмРазбег цен по бензину АИ-98 составил от 51,30 до 59,50 руб.Atas.infoВ Томскстате отметили, что по сравнению с июлем цены на автомобильное топливо выросли в среднем на 1,6 %. Больше всего вырос в цене бензин АИ-98 и выше – на 3,2 %.Tomsk.RuЧитать далееСвернутьПсковское агентство информацииПсковское агентство информацииСахалин.ИнфоREGNUM1NSK Tomsk.RuVesiskitim.ruВести-ТомскСиб.фмЦарьградВятка-На-СетиAtas.infoNewsler.ruOm1.ruRostov gazetaBFM-НовосибирскПодробнее о событииГазовое моторное топливо ощутимо подорожало в ЗабайкальеREGNUMвчера в 03:14Цены на бензин АИ-95 превысили 48 рублей в НовосибирскеМосковский Комсомолец Новосибирск9 сентября в 22:53Бензин в Углегорском районе появился и вырос в цене на несколько рублейСахалин.Инфо8 сентября в 22:19Цены на бензин АИ-92 в Новосибирске превысили 47 рублейСиб.фм9 сентября в 01:20Бензин подорожал в Новосибирской областиТайга.инфо8 сентября в 22:48В Новосибирске выросли цены на бензинЦарьград9 сентября в 03:37Цены на бензин в Чите снова повысилисьЗабайкальский рабочий8 сентября в 21:29Показать ещёОценить60Поделиться