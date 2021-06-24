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Цены на бензин и дизельное топливо за неделю выросли на 0.1%

Цены на бензин и дизельное топливо за неделю, с 14 по 20 июня 2021 года, выросли на 0.1%.В источнике

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Гостиницы в Карелии переписывают ценники каждую неделю

Столица на Онего02:27

Рост цен на бензин замедлился

Ведомостивчера в 12:38

Дизель подорожал сильнее бензина во Владивостоке

ВЕСТИ: Приморьевчера в 03:48

Литр бензина в России за неделю подорожал на четыре копейки

REGNUMвчера в 12:04

Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин

Российская газетавчера в 12:01

Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области не изменились за неделю

Urbc.Ruвчера в 06:23

Росстат сообщил о подорожании бензина

Говорит Москвавчера в 12:33
Интересное

Уголовное дело возбуждено по факту смерти инспектора ДПС в Новосибирской области

"Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 30-летний сотрудник ДПС, по ч. 3 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.
ТАСС01:29

Курорты Краснодарского края с 1 августа перестанут пускать отдыхающих без прививки

Осложнившаяся эпидемиологическая обстановка побуждает регионы вводить новые ограничения: так, власти Кубани вынуждены в разгар сезона ужесточить правила приема гостей.
Первый каналвчера в 11:05

Байден объявил о режиме ЧС во Флориде после обрушения здания

Президент США Джо Байден подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома, а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
ТАСС01:24

Роструд разъяснил законность отстранения от работы человека без прививки от коронавируса

Согласно Федеральному закону, сотрудника без профилактических прививок могут отстранить от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
ТАССвчера в 16:13

Производство магнитов для синхротрона «СКИФ» началось в Новосибирске

Производство первых образцов серийных магнитов для инжекционного комплекса установки мирового уровня для фундаментальных и прикладных исследований - Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), началось в Новосибирске, сообщил журналистам в четверг директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.
ТАСС Наука вчера в 00:51

Депутаты Заксобрания Приангарья обсудили борьбу с недобросовестными подрядчиками

25 июня на заседании комиссии по контрольной деятельности парламента Иркутской области, которое прошло под руководством Тимура Сагдеева, депутаты обсуждали проблему с недобросовестными подрядчиками, в том тех, кто занимается переселением граждан из аварийного жилья.
Байкал2403:40