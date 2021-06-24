"Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 30-летний сотрудник ДПС, по ч. 3 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома, а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
Производство первых образцов серийных магнитов для инжекционного комплекса установки мирового уровня для фундаментальных и прикладных исследований - Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), началось в Новосибирске, сообщил журналистам в четверг директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.
25 июня на заседании комиссии по контрольной деятельности парламента Иркутской области, которое прошло под руководством Тимура Сагдеева, депутаты обсуждали проблему с недобросовестными подрядчиками, в том тех, кто занимается переселением граждан из аварийного жилья.