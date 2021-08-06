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Цены на бензин с начала года в России выросли на 5,2%

Средняя цена бензина в России в июле выросла на 0,7% по сравнению с июнем.
Агентство нефтегазовой информации
В годовом выражении розничные цены на бензин в РФ в июле выросли на 5,84%.
ПРАЙМ
Дизельное топливо подорожало за июль также на 0,7% в месячном выражении, а газомоторное топливо - сразу на 4,1%.
Агентство нефтегазовой информации
На фоне роста цен Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить ввод ограничений на экспорт бензина из России.
Коммерсантъ

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