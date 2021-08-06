ТАССЦены на бензин с начала года в России выросли на 5,2%Средняя цена бензина в России в июле выросла на 0,7% по сравнению с июнем.Агентство нефтегазовой информацииВ годовом выражении розничные цены на бензин в РФ в июле выросли на 5,84%.ПРАЙМДизельное топливо подорожало за июль также на 0,7% в месячном выражении, а газомоторное топливо - сразу на 4,1%.Агентство нефтегазовой информацииНа фоне роста цен Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить ввод ограничений на экспорт бензина из России.КоммерсантъЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейForbesNeftegaz.ruРосбалтПодробнее о событииБензин в России стал на 5% дороже с начала годаNeftegaz.ru05:14Росстат: бензин в России за июль подорожал на 0,7%, с начала года на 5,2%ПРАЙМвчера в 12:50Бензин в России с начала года подорожал более чем на 5%Коммерсантъвчера в 13:49Бесцельный запрет: может ли правительство отказаться от сдерживания цен на бензинForbes00:31Бензин в России с начала года подорожал на 5,2%Говорит Москвавчера в 12:29Цены на бензин с начала года в России выросли на 5,2%ТАССвчера в 12:06Товары первой необходимости подорожали в июле, РосстатАК&Мвчера в 12:00Показать ещёОценить16Поделиться