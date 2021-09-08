ИнтерфаксЦены на бензин в РФ с начала сентября упали на 0,3% впервые с апреля 2020 годаРост потребительских цен на автомобильный бензин в РФ в августе ускорился до 1,4%, но за неделю с 31 августа по 6 сентября бензин в РФ подешевел на 0,3%.ИнтерфаксСредняя цена Аи-95 упала на 16 копеек, до 49,82 рубля, а Аи-98 — на 8 копеек, до 57,57 рубля за литр.ПРАЙМНесмотря на ремонты на некоторых российских НПЗ, нефтяные компании полностью исполняли обязательства по насыщению внутреннего рынка топливом, а объем торгов на бирже значительно превышал нормативы ФАС и Минэнерго.РИА НовостиЗа год бензин подорожал на 3,19 рубля — почти на 7%. Дизтопливо выросло в цене на 2,6 рубля, или на 5,4%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильСахалин.ИнфоREGNUMVSE42.RUТелеканал 360°UfaTime.ruНовые ИзвестияИрСитиНТВA42.RUАлтапрессРамблерРидусГазета.RuIrkutskMediaЦарьградOm1.ruПодробнее о событииРосстат: средние розничные цены на бензин в России снизились на 15 копеек, до 48,93 рубляLenta.ru22:03Цены на бензин в России упали впервые за годРБК17:12В России подешевело автомобильное топливоOm1.ru7 сентября в 08:45Бензин с 30 августа по 5 сентября подешевел на 0,3%Banki Loansвчера в 12:51Цены на бензин за неделю снизились на 0,3% - РосстатФинмаркетвчера в 12:16В Мурманской области резко подешевел бензинТВ-217 сентября в 11:25Росстат: цены на бензин упали впервые с сентября 2020 годаРИА Новостивчера в 14:36Показать ещёОценить1,8KПоделиться