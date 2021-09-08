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Цены на бензин в РФ с начала сентября упали на 0,3% впервые с апреля 2020 года

Рост потребительских цен на автомобильный бензин в РФ в августе ускорился до 1,4%, но за неделю с 31 августа по 6 сентября бензин в РФ подешевел на 0,3%.
Интерфакс
Средняя цена Аи-95 упала на 16 копеек, до 49,82 рубля, а Аи-98 — на 8 копеек, до 57,57 рубля за литр.
ПРАЙМ
Несмотря на ремонты на некоторых российских НПЗ, нефтяные компании полностью исполняли обязательства по насыщению внутреннего рынка топливом, а объем торгов на бирже значительно превышал нормативы ФАС и Минэнерго.
РИА Новости
За год бензин подорожал на 3,19 рубля — почти на 7%. Дизтопливо выросло в цене на 2,6 рубля, или на 5,4%.
РИА Новости

Подробнее о событии

Росстат: средние розничные цены на бензин в России снизились на 15 копеек, до 48,93 рубля
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Бензин с 30 августа по 5 сентября подешевел на 0,3%
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