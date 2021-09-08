С начала сентября цены на бензин пошли вниз после роста в предыдущие две недели на 0,1% (с 24 по 30 августа) и 0,3% (с 17 по 23 августа). Последний раз недельные цены на бензин снижались в апреле прошлого года: с 7 по 13 апреля 2020 года они опустились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.В источнике
Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-банка — более 100 миллионов долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
Старый коричневый карлик, который играет не по правилам По данным New-Science, «Авария» находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и вращается со скоростью 800 000 км/ч, быстрее, чем любой другой коричневый карлик, обнаруженный на аналогичном расстоянии от Земли.