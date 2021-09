Появился новый трейлер «Множественных святых Ньюарка» — приквела «Клана Сопрано»

Pictures представил второй трейлер криминальной драмы «Множественные святые Ньюарка» (The Many Saints of Newark) — приквела сериала «Клан Сопрано» (The Sopranos), который выходил с 1999 по 2007 год.