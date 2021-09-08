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Цены на бензин в РФ с начала сентября упали на 0,3% впервые с апреля 2020 года

С начала сентября цены на бензин пошли вниз после роста в предыдущие две недели на 0,1% (с 24 по 30 августа) и 0,3% (с 17 по 23 августа). Последний раз недельные цены на бензин снижались в апреле прошлого года: с 7 по 13 апреля 2020 года они опустились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.В источнике

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Цены на бензин в России упали впервые за год
РБК17:12
Бензин с 30 августа по 5 сентября подешевел на 0,3%
Banki Loansвчера в 12:51
Цены на бензин за неделю снизились впервые после двух месяцев роста выше инфляции
ТАССвчера в 12:17
Росстат: цены на бензин упали впервые с сентября 2020 года
РИА Новостивчера в 14:36
Цены на бензин за неделю снизились на 0,3% - Росстат
Финмаркетвчера в 12:16
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