С начала сентября цены на бензин пошли вниз после роста в предыдущие две недели на 0,1% (с 24 по 30 августа) и 0,3% (с 17 по 23 августа). Последний раз недельные цены на бензин снижались в апреле прошлого года: с 7 по 13 апреля 2020 года они опустились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

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