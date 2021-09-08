Переболевшие коронавирусом могут быть инфицированы повторно, причем формирование естественного иммунитета с течением времени продолжается, а срок сохранения антител носит более длительный характер, чем считалось ранее, причем формирование иммунитета будет проходить даже в том случае, если само заболевание протекало бессимптомно.
Ученые из США создали первые модели звездных «яслей», используя данные моделирования звездообразующих облаков и сложный процесс 3D-печати, в котором мелкомасштабные плотности и градиенты турбулентных облаков заключены в прозрачную смолу.