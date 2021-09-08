Будьте в Плюсе

Цены на бензин в РФ с начала сентября упали на 0,3% впервые с апреля 2020 года

Рост потребительских цен на автомобильный бензин в РФ в августе ускорился до 1,4%, но за неделю с 31 августа по 6 сентября бензин в РФ подешевел на 0,3%.
Интерфакс
Средняя цена Аи-95 упала на 16 копеек, до 49,82 рубля, а Аи-98 — на 8 копеек, до 57,57 рубля за литр.
ПРАЙМ
Снижение цен на бензин зафиксировано в 68 центрах субъектов Российской Федерации.
ТАСС
В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,5%.
Финмаркет

Подробнее о событии

Росстат в первые за год сообщил о снижении розничных цен на бензин и дизтопливо
РИА Новости14:36
В Коми в августе средняя цена за литр АИ-92 составила 46,42 рубля
Источник Online05:51
Росстат: бензин и дизтопливо подешевели впервые за год
Коммерсантъ13:25
Цены на бензин за неделю снизились впервые после двух месяцев роста
Life.ru12:59
Цены на бензин за неделю снизились впервые после двух месяцев роста выше инфляции
ТАСС12:17
Цены на бензин в РФ с начала сентября упали на 0,3% впервые с апреля 2020 года
Интерфакс12:08
Эксперт Юшков: бензин подешевел из-за повышения спроса на топливо
ПРАЙМ14:43

Интересное

«Нехватка вакцин — это позор»: Острая фаза пандемии может затянуться на годы

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны мира приостановить ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность привить не менее 10 процентов населения каждой страны.
Volga-Day12:44

Безумие и дерзость, булимия и мастурбация: что критики говорят о фильме «Спенсер» с Кристен Стюарт

Российские зрители увидят фильм «Спенсер» в начале ноября, а вот на Венецианском кинофестивале премьера уже состоялась, и западные критики вынесли ленте свой вердикт.
Super.ru10:29