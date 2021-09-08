ИнтерфаксЦены на бензин в РФ с начала сентября упали на 0,3% впервые с апреля 2020 годаРост потребительских цен на автомобильный бензин в РФ в августе ускорился до 1,4%, но за неделю с 31 августа по 6 сентября бензин в РФ подешевел на 0,3%.ИнтерфаксСредняя цена Аи-95 упала на 16 копеек, до 49,82 рубля, а Аи-98 — на 8 копеек, до 57,57 рубля за литр.ПРАЙМСнижение цен на бензин зафиксировано в 68 центрах субъектов Российской Федерации.ТАССВ Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,5%.ФинмаркетЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMОбщественная служба новостейРамблерЭкономика сегодняНовые ИзвестияГазета.RuOm1.ruLife.ruСолеварТВ-21Подробнее о событииРосстат в первые за год сообщил о снижении розничных цен на бензин и дизтопливоРИА Новости14:36В Коми в августе средняя цена за литр АИ-92 составила 46,42 рубляИсточник Online05:51Росстат: бензин и дизтопливо подешевели впервые за годКоммерсантъ13:25Цены на бензин за неделю снизились впервые после двух месяцев ростаLife.ru12:59Цены на бензин за неделю снизились впервые после двух месяцев роста выше инфляцииТАСС12:17Цены на бензин в РФ с начала сентября упали на 0,3% впервые с апреля 2020 годаИнтерфакс12:08Эксперт Юшков: бензин подешевел из-за повышения спроса на топливоПРАЙМ14:43Показать ещёОценить322Поделиться