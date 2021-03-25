Цены на бензин в РФ с 16 по 22 марта выросли на 0,3%
Производство бензина в России с 15 по 21 марта составило 795,1 тыс. тонн (на 0,4% меньше предыдущей недели), дизельного топлива - 1 млн 592,3 тыс. тонн (снижение на 0,8%). Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%).В источнике
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