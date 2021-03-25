Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс

Цены на бензин в РФ с 16 по 22 марта выросли на 0,3%

Производство бензина в России с 15 по 21 марта составило 795,1 тыс. тонн (на 0,4% меньше предыдущей недели), дизельного топлива - 1 млн 592,3 тыс. тонн (снижение на 0,8%). Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%).В источнике
Общественная служба новостей
Росбалт
Новый День
ВашГород.ру
News.ru
RT на русском
Российская газета
ФАН
Взгляд-инфо
ПРАЙМ
Новости Саратова
Комсомольская правда
АиФ Саратов
ГТРК Липецк
ИА Красная Весна
Тарантас Ньюс
Московский Комсомолец
Нефтегазовая вертикаль
КТВ-Луч
MagadanMedia.ru
Псковское агентство информации
Версия-Саратов
Четвертая Власть
Накануне.Ru
За рулем
Om1.ru
MotorPage.Ru
Реальное время
Деловое.ТВ
PrimaMedia.ru

Подробнее о событии

На российских заправках подорожал бензин

Общественная служба новостейвчера в 07:08

Дизтопливо и бензин подорожали в Абакане

REGNUMвчера в 07:48

В Саратовской области снова подорожали автогаз и «95-й» бензин

СаратовБизнесКонсалтинг24 марта в 06:16

Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 12 копеек

ТАСС25 марта в 12:02

Инфляция в РФ за неделю составила 0.2%, цены на бензин выросли на 0.3%

АК&М24 марта в 12:00

Растут как на дрожжах: как ведут себя цены на бензин на АЗС в Волгограде

НовостиВолгограда.ру24 марта в 11:30

Росстат сообщил о росте цен на бензин за неделю

ПРАЙМ25 марта в 14:35
Интересное

WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал могут снять с мели в субботу, так как попытки освободить судно вечером в пятницу дали серьезный результат, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости20:59

Белоруссию не допустили к участию в Евровидении в 2021 году

Европейский вещательный союз объявил о решении не допустить Белоруссию к участию в Евровидении в 2021 году, поскольку новая представленная республикой песня не соответствует правилам конкурса.
RT на русскомвчера в 16:05

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на климатический саммит

Президент США Джо Байден пригласил своих коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату, передает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.
РИА Новости22:05