Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга, на 16-м месте, свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел мужчины и пожилой женщины в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Премьер-министр страны Борис Джонсон показательно призвал соцсети к ответу, однако эксперты уверены, что единственное, до чего дойдут в британском правительстве – закрутят и без того на грани срыва резьбы затянутые гайки государственного контроля в соцсетях.
Первый министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил, что готов выступить свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).