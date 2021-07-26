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Общество

Цены на бензин в России оказались одними из самых низких среди стран Европы

*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
РИА Новости
Россия заняла в рейтинге 16 место между Италией и Казахстаном.
Аргументы и Факты
В рейтинге цен за литр бензина в пересчете на рубли Россия (49,1 рубля) уступила лишь Казахстану, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля.
РИА Новости
Аналитики связывают снижение цен в первую очередь с падением стоимости нефти в первой половине 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Новый День

С чего всё началось

Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди 32 европейских стран

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга, на 16-м месте, свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.
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Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы

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Цены на бензин в России оказались одними из самых низких среди стран Европы

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Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы

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Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 в Европе

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Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы

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Царьград05:43

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Первый министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил, что готов выступить свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Газета.Ru02:08

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Солёнка.рфвчера в 02:59