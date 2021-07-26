Захарова предложила универсальный ответ на претензии британцев

Премьер-министр страны Борис Джонсон показательно призвал соцсети к ответу, однако эксперты уверены, что единственное, до чего дойдут в британском правительстве – закрутят и без того на грани срыва резьбы затянутые гайки государственного контроля в соцсетях.