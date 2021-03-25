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Коммерсантъ

Цены на бензин в России выросли в среднем на 12 копеек за неделю

Средние потребительские цены на бензин выросли на 12 копеек с 15 по 21 марта в России, сообщил Росстат. Они достигли 47,31 руб. за литр.В источнике
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Цены на бензин в России выросли в среднем на 12 копеек за неделю

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