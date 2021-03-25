КоммерсантъЦены на бензин в России выросли в среднем на 12 копеек за неделюСредние потребительские цены на бензин выросли на 12 копеек с 15 по 21 марта в России, сообщил Росстат. Они достигли 47,31 руб. за литр.В источникеОбщественная служба новостейRT на русскомNews.ruРИА Новости КрымКомсомольская правдаРоссийская газетаСиб.фмКТВ-ЛучKadara.ruПсковское агентство информацииМосковский КомсомолецВести КрымLenta.ruМосковский Комсомолец ТулаАК&МГород24Подробнее о событииЦены на бензин в России выросли в среднем на 12 копеек за неделюКоммерсантъ13:41Бензин на российских заправках подорожалLenta.ru12:53Эксперты сообщили о небывалом подорожании бензина в НовосибирскеСиб.фмвчера в 09:01Литр бензина в России за неделю подорожал на 12 копеекREGNUM12:07В феврале рост цен производителей на бензин замедлился до 3% - РосстатФинмаркет12:01Инфляция в РФ за неделю составила 0.2%, цены на бензин выросли на 0.3%АК&Мвчера в 12:00Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 12 копеекТАСС12:02Показать ещёОценить40КомментироватьПоделиться