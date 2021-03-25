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Коммерсантъ

Цены на бензин в России выросли в среднем на 12 копеек за неделю

Средние потребительские цены на бензин выросли на 12 копеек с 15 по 21 марта в России, сообщил Росстат. Они достигли 47,31 руб. за литр.В источнике
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Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 12 копеек

ТАССвчера в 12:02

Бензин на российских заправках подорожал

Lenta.ruвчера в 12:53

Цены на бензин в РФ с 16 по 22 марта выросли на 0,3%

Интерфаксвчера в 12:28

Цены на бензин в России выросли в среднем на 12 копеек за неделю

Коммерсантъвчера в 13:41

Недельный рост цен на бензин в РФ ускорился до 0,3%

Финмаркетвчера в 12:00

Цены на топливо в Симферополе «поползли» вверх

РИА Новости Крымвчера в 05:26

Инфляция в РФ за неделю составила 0.2%, цены на бензин выросли на 0.3%

АК&М24 марта в 12:00
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Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за России и вакцин от COVID

Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Figaro.
РБК21:02

Блинкен заявил об отсутствии влияния «СП —2» на отношения США и Германии

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Известия22:29

Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю

Президент США Джо Байден заявил Европейскому совету, что намерен совместно работать по РФ и КНР, а также ряду других региональных тем, сообщил Белый дом по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский президент.
РИА Новости21:57