Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Figaro.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил в интервью телеканалу Euronews в четверг, 25 марта, что разногласия с Германией по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2» не скажутся на двухсторонних отношениях в целом.
Президент США Джо Байден заявил Европейскому совету, что намерен совместно работать по РФ и КНР, а также ряду других региональных тем, сообщил Белый дом по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский президент.