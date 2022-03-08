РИА НовостиЦены на бензин в США достигли 4,17 доллара за галлон и превысили исторический максимумРозничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.РИА НовостиПредыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла 4,11 доллара за галлон.BFM.ruБензин в США дорожает на фоне конфликта на Украине и санкций против России.РИА НовостиОжидается, что американская администрация во вторник объявит о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruRT на русскомРБКПсковское агентство информацииИзвестияМИР 24RT на русскомРЕН ТВУфимские ЗаметкиНовый ДеньВечерняя МоскваREGNUMВаши новостиDP.RUЦарьградФАНLife.ruSolenka.infoТК ЗвездаРБКYA62.ruГазета.RuНТВПодробнее о событииЦена на бензин в США достигла рекордного максимумаRT на русском12:49Цены на бензин в США преодолели исторический максимумТАСС10:15Цены на бензин в США достигли 4,17 доллара за галлон и превысили исторический максимумРИА Новости09:29Цены на бензин в США преодолели исторический максимумГазета.Ru09:45Цены на бензин в США достигли 4,17 доллара за галлон и преодолели исторический максимумLenta.ru09:11Цена на бензин в США выросла до исторического максимумаИА Красная Весна10:09Цена бензина в США установила новый рекордSmotrim.ru02:42Показать ещёОценить1,7KПоделиться