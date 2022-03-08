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Цены на бензин в США достигли 4,17 доллара за галлон и превысили исторический максимум

Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.
РИА Новости
Предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла 4,11 доллара за галлон.
BFM.ru
Бензин в США дорожает на фоне конфликта на Украине и санкций против России.
РИА Новости
Ожидается, что американская администрация во вторник объявит о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов.
РИА Новости

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Цена на бензин в США достигла рекордного максимума
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Цены на бензин в США достигли 4,17 доллара за галлон и превысили исторический максимум
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Цены на бензин в США преодолели исторический максимум
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Цены на бензин в США достигли 4,17 доллара за галлон и преодолели исторический максимум
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Цена на бензин в США выросла до исторического максимума
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