Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина марки Regular поднялась на 2 цента и достигла 4,598 доллара за галлон, а цена одного галлона дизельного топлива поднялась до 5,549 доллара.
Служба безопасности Украины с подачи западных кураторов готовит провокации в местах хранения зерна, чтобы обвинить российских военных в беспорядочных обстрелах, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Известный российский арт-менеджер и публицист Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом, рассказал о том, как Алла Пугачева относится к незавидным, по мнению многих, перспективам ее супруга – шоумена и телеведущего Максима Галкина, - в России.