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Цены на бензин в США побили исторический максимум

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина марки Regular поднялась на 2 цента и достигла 4,598 доллара за галлон, а цена одного галлона дизельного топлива поднялась до 5,549 доллара.
Российская газета
В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения.
ПРАЙМ
Еще год назад стоимость бензина в США находилась на уровне трех долларов за галлон.
РИА Новости
Цены на топливо растут на фоне повышения мировых цен на нефть.
Neftegaz.ru

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Стоимость бензина в США обновила исторический максимум
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Цены на бензин в США достигли исторического максимума
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Цена бензина в США обновила рекордное значение и достигла $4,598 за галлон
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Цены на бензин в США побили очередной рекорд
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