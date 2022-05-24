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Цены на бензин в США побили исторический максимум

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина марки Regular поднялась на 2 цента и достигла 4,598 доллара за галлон, а цена одного галлона дизельного топлива поднялась до 5,549 доллара.
Российская газета
За сутки средняя цена поднялась на два цента.
РИА Новости
Еще год назад стоимость бензина в США находилась на уровне трех долларов за галлон.
РИА Новости
Цены значительно выросли после того, как президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России.
NVL

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