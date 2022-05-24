Российская газетаЦены на бензин в США побили исторический максимумСогласно данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина марки Regular поднялась на 2 цента и достигла 4,598 доллара за галлон, а цена одного галлона дизельного топлива поднялась до 5,549 доллара.Российская газетаЗа сутки средняя цена поднялась на два цента.РИА НовостиЕще год назад стоимость бензина в США находилась на уровне трех долларов за галлон.РИА НовостиЦены значительно выросли после того, как президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России.NVLЧитать далееСвернутьThe Moscow PostThe Moscow PostЦентральная Служба НовостейLife.ruМИР 24ФАНRT на русскомAnewsКомсомольская правдаГазета.RuНТВCT newsREGNUMИА Красная ВеснаКанал 7+Подробнее о событииСтоимость бензина на АЗС в США вновь обновила рекордФАН10:41В США цены на бензин в очередной раз установили рекордГоворит Москвавчера в 09:41Цены на бензин в США достигли исторического максимумаRT на русском09:39Цена бензина в США обновила рекордное значение и достигла $4,598 за галлонМИР 2409:37В США стоимость бензина установила новый рекордОбщественная служба новостей08:58Цены на бензин в США снова обновили рекордТАСС08:39Стоимость бензина в США достигла исторического максимумаОреанда-Новости09:54Показать ещёОценить2,2KПоделиться