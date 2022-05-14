По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина на автозаправках в США в четвертый раз за неделю установила новый исторический максимум, достигнув 4,452 доллара за один галлон (3,785 литра).
Рост цен на горючее американская администрация называет "подорожанием Путина" и объясняет последствиями вводимых по всему миру ограничений на закупки российской нефти в рамках санкций за спецоперацию на Украине.
В сообщении говорится, что Ниинистё заявил Путину, «насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО», а также спецоперация России на Украине.
Вашингтону «не нравятся» стратегические вооружения России, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», они настаивают на ограничении либо полном запрете их использования.