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Цены на бензин в США установили новый рекорд, поднявшись до $4,45 за галлон

По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина на автозаправках в США в четвертый раз за неделю установила новый исторический максимум, достигнув 4,452 доллара за один галлон (3,785 литра).
Газета.Ru
Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $5,926.
ТАСС
Еще год назад цена на бензин держалась на уровне трех долларов за галлон.
ТАСС
Рост цен на горючее американская администрация называет "подорожанием Путина" и объясняет последствиями вводимых по всему миру ограничений на закупки российской нефти в рамках санкций за спецоперацию на Украине.
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