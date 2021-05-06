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Цены на бензин в Туве продолжают падать

В Туве продолжается снижение цен на автомобильное топливо. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, с 26 апреля по 4 мая бензин подешевел на 6−50 копеек.В источнике
REGNUM
ТРК Братск
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На Сахалине подорожал бензин

РИА Сахалин-Курилы20:33

И ДТ тоже: в Магадане повысилась цена на «дизель». Ранее подорожал и 95-й бензин

Весьма5 мая в 03:45

В Красноярске вновь подорожал бензин

Ngs24.ruвчера в 05:00

Цены на бензин в Абакане изменились

Хакасиявчера в 00:14

Бензин в Братске снова дорожает

ТРК Братск5 мая в 09:22

Бензин снова подорожал

В Гае.ру5 мая в 09:03

Новосибирскстат рассказал, как изменились цены на бензин за неделю

REGNUM22:52
Интересное

Сборная России уступила канадцам в финале ЮЧМ-2021

В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.
Чемпионат23:29

В МВД рассказали подробности обнаружения тела блогера под Екатеринбургом

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что тело погибшей Instagram-блогера Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно, сообщает e1.ru.
Газета.Ruвчера в 12:28

«Питтсбург» обыграл «Баффало» благодаря покеру Картера

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 8:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (4), Брайан Дюмулен, Джаред Макканн, Сидни Кросби и Каспери Капанен.
Чемпионат22:13

Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет

Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, и текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.
ТАССвчера в 12:22