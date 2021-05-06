В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что тело погибшей Instagram-блогера Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно, сообщает e1.ru.
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 8:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (4), Брайан Дюмулен, Джаред Макканн, Сидни Кросби и Каспери Капанен.
Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, и текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.