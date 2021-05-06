В Ленинградской области нашли расчлененное тело пропавшей в 2020 году женщины

"В рамках расследования уголовного дела 5 мая следователями совместно с сотрудниками полицией и кинологом недалеко от кладбища у города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 64-летней женщины, части которой помещены в пакеты и упакованы в рюкзак", - говорится в сообщении.