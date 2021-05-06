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Цены на бензин в Туве продолжают падать

В Туве продолжается снижение цен на автомобильное топливо. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, с 26 апреля по 4 мая бензин подешевел на 6−50 копеек.В источнике
REGNUM
ТРК Братск
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Подробнее о событии

На Сахалине подорожал бензин

РИА Сахалин-Курилы20:33

Бензин в Братске снова дорожает

ТРК Братск5 мая в 09:22

В Красноярске вновь подорожал бензин

Ngs24.ruвчера в 05:00

Цены на бензин в Абакане изменились

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Бензин снова подорожал

В Гае.ру5 мая в 09:03

И ДТ тоже: в Магадане повысилась цена на «дизель». Ранее подорожал и 95-й бензин

Весьма5 мая в 03:45
Интересное

Муж бьюти-блогерши на Урале сознался в её убийстве, но в полиции засомневались

Названы две приоритетные версии по делу о смерти блогерши, найденной в лесу на Урале Напомним, ранее стало известно, что тело 28-летней блогерши Кристины Журавлёвой найдено в лесополосе в Свердловской области.
Life.ruвчера в 13:14

В Ленинградской области нашли расчлененное тело пропавшей в 2020 году женщины

"В рамках расследования уголовного дела 5 мая следователями совместно с сотрудниками полицией и кинологом недалеко от кладбища у города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 64-летней женщины, части которой помещены в пакеты и упакованы в рюкзак", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 09:08

Домашних животных следует прививать от COVID-19, но не всех

Не нужно вакцинировать всех домашних животных, утверждает научный руководитель группы авторов первой в мире вакцины для животных, заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) Илья Чвала.
ToDay News Ufaвчера в 09:05