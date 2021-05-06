Названы две приоритетные версии по делу о смерти блогерши, найденной в лесу на Урале Напомним, ранее стало известно, что тело 28-летней блогерши Кристины Журавлёвой найдено в лесополосе в Свердловской области.
"В рамках расследования уголовного дела 5 мая следователями совместно с сотрудниками полицией и кинологом недалеко от кладбища у города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 64-летней женщины, части которой помещены в пакеты и упакованы в рюкзак", - говорится в сообщении.
Не нужно вакцинировать всех домашних животных, утверждает научный руководитель группы авторов первой в мире вакцины для животных, заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) Илья Чвала.