Вследствие усиления политической напряженности в Европе наблюдается заметный рост стоимости углеводородов, что, как подтверждали власти ряда европейских стран, серьезным образом отразится на уровне жизни в Старом Свете.
Опрошенные РБК представители таксопарков рассказали, что в новых экономических условиях они столкнулись с проблемами, которые могут потенциально привести к сокращению их количества в стране и ухудшению качества сервисов.
Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками будет добиваться того, чтобы со временем лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа.