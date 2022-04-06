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Цены на бензин в Великобритании достигли рекордного роста в XXI веке

О рекордном росте цен на автомобильное топливо и бензин в XXI веке в Великобритании рассказали представители автомобильной компании RAC.
Московский Комсомолец
Средняя цена дизельного топлива взлетела на 22 пенса за литр, достигнув 23 марта максимума в £1,79 ($2,35) за литр и завершив месяц на уровне £1,77 ($2,31).
ТАСС
«Цены на топливо уже начинают оказывать сильное негативное влияние на финансовые возможности людей, особенно с низким доходом», — подчеркнули в ассоциации.
ИА Красная Весна
Вследствие усиления политической напряженности в Европе наблюдается заметный рост стоимости углеводородов, что, как подтверждали власти ряда европейских стран, серьезным образом отразится на уровне жизни в Старом Свете.
ТАСС

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