Главного патологоанатома Волгоградской области Колченко приговорили к 9 годам колонии

Как сообщает корреспондент «Блокнот Волгоград», сегодня Дзержинский районный суд приговорил Колченко к лишению свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,5 млн. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 7 лет.