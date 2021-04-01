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АК&М

Цены на бензин за неделю выросли на 0.3%

Цены на бензин за неделю, с 22 по 28 марта 2021 года, выросли на 0.3% до 47.43 руб. за литр.В источнике
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Самый дорогой в Сибири бензин оказался в Кызыле

REGNUM06:33

Росстат зафиксировал рост стоимости бензина в России за неделю

ПРАЙМвчера в 14:21

В Орле повысились цены на бензин и дизель

ОрёлТаймсвчера в 01:15

Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 12 копеек

ТАССвчера в 12:01

Недельный рост цен на бензин в РФ составил 0,3%

Финмаркетвчера в 12:00

Рост цен на бензин в Петрозаводске остановился впервые с начала года

Столица на Онеговчера в 02:13

Средние цены на бензин за неделю выросли на 12 копеек

Коммерсантъвчера в 12:44
Интересное

Главного патологоанатома Волгоградской области Колченко приговорили к 9 годам колонии

Как сообщает корреспондент «Блокнот Волгоград», сегодня Дзержинский районный суд приговорил Колченко к лишению свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,5 млн. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 7 лет.
Блокнот Волгоградвчера в 07:32

Правительство РФ отменило требование о нотариальном согласии при заселении детей в отели

Предыдущая редакция постановления правительства содержала пункт, который регламентировал размещение в гостиницах детей в возрасте до 14 лет: с 1 января 2021 года это стало возможным только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу.
Интерфакс05:11

Песков сообщил, что Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
ТАСС06:24

СК просит арестовать главного нефролога Петербурга по делу об убийстве супруги в 2010 году

Следствие ходатайствует об аресте заведующего отделением Мариинской больницы и главного специалиста-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова по делу об убийстве супруги в 2010 году, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.
ТАССвчера в 09:06