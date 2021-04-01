Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 63,93 копейки — до 89,5916 рубля, курс доллара — на 26,61 копейки, до 76,0734 рубля, следует из данных Банка России.
Как сообщает корреспондент «Блокнот Волгоград», сегодня Дзержинский районный суд приговорил Колченко к лишению свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,5 млн. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 7 лет.
Предыдущая редакция постановления правительства содержала пункт, который регламентировал размещение в гостиницах детей в возрасте до 14 лет: с 1 января 2021 года это стало возможным только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Следствие ходатайствует об аресте заведующего отделением Мариинской больницы и главного специалиста-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова по делу об убийстве супруги в 2010 году, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.