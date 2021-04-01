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Цены на бензин за неделю выросли на 0.3%

Цены на бензин за неделю, с 22 по 28 марта 2021 года, выросли на 0.3% до 47.43 руб. за литр.В источнике
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В Оренбурге снова подорожал бензин

REGNUM07:19

В Орле повысились цены на бензин и дизель

ОрёлТаймсвчера в 01:15

В России за неделю выросли средние цены на бензин

Вести.Ruвчера в 13:05

Средние цены на бензин за неделю выросли на 12 копеек

Коммерсантъвчера в 12:44

Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 12 копеек

ТАССвчера в 12:01

Недельный рост цен на бензин в РФ составил 0,3%

Финмаркетвчера в 12:00

Росстат зафиксировал рост стоимости бензина в России за неделю

ПРАЙМвчера в 14:21
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