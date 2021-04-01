АК&МЦены на бензин за неделю выросли на 0.3%Цены на бензин за неделю, с 22 по 28 марта 2021 года, выросли на 0.3% до 47.43 руб. за литр.В источникеАК&МПрофильВерсия-СаратовВЕСТИ: ПриморьеSevastopolMedia.ruБИЗНЕС OnlineПРАЙМОрелградREGNUMГТРК ЛипецкНИА-КрасноярскГТРК ХакасияНашеМедиаОрёлТаймсИА ХакасияНовый Калининград.RuНИА-ХакасияЧастник.RuFreeNews-VolgaРусская ПланетаНакануне.RuСтолица на ОнегоВолга-КаспийNews.ruВести.RuРосбалтВесьмаХакасияНовый ДеньЯркубПодробнее о событииВ Оренбурге снова подорожал бензинREGNUM07:19В Орле повысились цены на бензин и дизельОрёлТаймсвчера в 01:15В России за неделю выросли средние цены на бензинВести.Ruвчера в 13:05Средние цены на бензин за неделю выросли на 12 копеекКоммерсантъвчера в 12:44Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 12 копеекТАССвчера в 12:01Недельный рост цен на бензин в РФ составил 0,3%Финмаркетвчера в 12:00Росстат зафиксировал рост стоимости бензина в России за неделюПРАЙМвчера в 14:21Показать ещёОценить22КомментироватьПоделиться