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Коммерсантъ

Средние цены на бензин за неделю выросли на 12 копеек

Средние розничные цены на бензин в России с 22 по 29 марта увеличились на 12 коп. по сравнению с предыдущей неделей, до 47,43 руб. за литр.В источнике
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В Оренбурге снова подорожал бензин

REGNUM07:19

Росстат зафиксировал рост стоимости бензина в России за неделю

ПРАЙМвчера в 14:21

В Орле повысились цены на бензин и дизель

ОрёлТаймсвчера в 01:15

Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 12 копеек

ТАССвчера в 12:01

Недельный рост цен на бензин в РФ составил 0,3%

Финмаркетвчера в 12:00

Рост цен на бензин в Петрозаводске остановился впервые с начала года

Столица на Онеговчера в 02:13

Средние цены на бензин за неделю выросли на 12 копеек

Коммерсантъвчера в 12:44
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Если вы с трудом засыпаете по ночам, а утром просыпаетесь с чувством усталости, даже если спали достаточное количество часов, возможно, что вы совершаете эти несколько ошибок.
Ридус09:43

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Компания Creative Technology анонсировала устройство Sound Blaster GC7 — свой первый цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с усилителем, предназначенный для любителей игр, создателей контента и стримеров.
3DNews08:53

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Российская газетавчера в 11:39

В РФ разработан прибор для дистанционного наблюдения за больными COVID

В России разработан прибор, отслеживающий частоту пульса, дыхания и другие функции организма, который позволит дистанционно наблюдать за пациентами, в том числе больными коронавирусом, сообщает в пятницу госкорпорация "Ростех".
Интерфакс03:08