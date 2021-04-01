Компания Creative Technology анонсировала устройство Sound Blaster GC7 — свой первый цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с усилителем, предназначенный для любителей игр, создателей контента и стримеров.
Октябрьский районный суд Петербурга на трое суток продлил срок содержания под стражей заведующему отделением Мариинской больницы известному нефрологу Александру Земченкову, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
В России разработан прибор, отслеживающий частоту пульса, дыхания и другие функции организма, который позволит дистанционно наблюдать за пациентами, в том числе больными коронавирусом, сообщает в пятницу госкорпорация "Ростех".