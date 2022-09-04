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Цены на еду и отопление в России вызвали ярость у британцев

Пока британцы преодолевают серьёзные последствия энергокризиса, включая рост потребительских цен и счетов за электроэнергию, в России цены в основном начали снижаться.
Infinica
Автор публикации отмечает, что британцы преодолевают трудности из-за снижения социального уровня, жители России «доверху загружают свои тележки продуктами» по ценам в два раза дешевле.
Infinica
«На полках магазинов стоимость капусты упала на 40% в 25 регионах и на 33% по всей стране. Картофель подешевел на 28%, свекла — на 27%, виноград — на 16%, бананы — на 14%, помидоры — на 14%, морковь — на 13%, груши — на 11% и яблоки — на 6%», — подсчитал британец.
Евразия Daily
Другой важной статьей расходов жителей Соединенного Королевства остаются коммунальные услуги и топливо.
Евразия Daily

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Цены на еду и отопление в России вызвали ярость у британцев
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