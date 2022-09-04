«На полках магазинов стоимость капусты упала на 40% в 25 регионах и на 33% по всей стране. Картофель подешевел на 28%, свекла — на 27%, виноград — на 16%, бананы — на 14%, помидоры — на 14%, морковь — на 13%, груши — на 11% и яблоки — на 6%», — подсчитал британец.