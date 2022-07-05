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Цены на электричество в Европе достигли рекорда из-за сокращения поставок газа РФ

Цены на электричество сильно зависят от стоимости газа, которая сейчас находится на максимуме за последние четыре месяца.
Интерфакс
На максимально высокие цены в европейских странах обратило
 внимание издание Financiаl Times.
Lenta.ru
Как пишет Financial Times, во Франции и Германии цены за МВтч базовой нагрузки на 2023 год достигли значений в €366 и €325 соответственно — причиной роста цен на электричество считают сокращение поставок российского газа.
Новые Известия
Ситуация усугубляется проблемами с техническим обслуживанием на большом количестве французских атомных станций.
Интерфакс

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Цены на электроэнергию в Европе обновили максимум из-за сокращения импорта российского газа
Газета.Ru08:10
FT: цены на электричество в ЕС ставят новые рекорды из-за сокращения импорта газа из РФ
ТАСС02:41
Financial Times: цены на электричество в ЕС взлетели после сокращения импорта газа из РФ
Коммерсантъ03:53
FT: цены на электричество в ЕС ставят новые рекорды из-за сокращения импорта газа из РФ
Известия03:33
Цены на электричество в Европе достигли исторического максимума
Российская газета03:30
FT: из-за перебоев с газом в ЕС рекордно подорожала электроэнергия
REGNUM02:59
FT: дефицит газа в Европе поднял цены на электроэнергию до исторического максимума
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