Как пишет Financial Times, во Франции и Германии цены за МВтч базовой нагрузки на 2023 год достигли значений в €366 и €325 соответственно — причиной роста цен на электричество считают сокращение поставок российского газа.
Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», не согласившись с расчетами вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей.
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил, что Токио не получит энергоносители из России и может забыть об участии в "Сахалине-2".