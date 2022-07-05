Будьте в Плюсе

Цены на электроэнергию в ЕС обновили максимум из-за падения поставок газа из России

Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России.
ТАСС
В понедельник в Германии и Франции, ведущих странах еврозоны, цены за МВт•ч базовой нагрузки на 2023 год установили новые рекорды, достигнув значений в €325 и €366 соответственно, сообщает издание.
ТАСС
По информации газеты, в Европе растут опасения, что после приостановки работы газопровода в целях техобслуживания, начало которой намечено на 11 июля, РФ продолжит сокращать поставки.
ТАСС
По мнению экспертов, опрошенных изданием, экстремальный дефицит газа в Европе затянется еще как минимум на год.
Известия

Подробнее о событии

FT: цены на электроэнергию в Европе обновили максимум из-за сокращения импорта газа из РФ
Газета.Ru03:21
Financial Times: цены на электричество в ЕС взлетели после сокращения импорта газа из РФ
Коммерсантъ03:53
FT: цены на электричество в ЕС ставят новые рекорды из-за сокращения импорта газа из РФ
Известия03:33
Цены на электричество в Европе достигли исторического максимума
Российская газета03:30
FT: дефицит газа в Европе поднял цены на электроэнергию до исторического максимума
Infinica04:00
FT: из-за перебоев с газом в ЕС рекордно подорожала электроэнергия
REGNUM02:59
FT: цены на электричество в ЕС ставят новые рекорды из-за сокращения импорта газа из РФ
ТАСС02:41

Интересное

Песков опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от приглашения Путина посетить Россию

По данным издания, Си Цзиньпин заявил, что посетить Россию будет сложно из-за антикоронавирусных ограничений.
РБК05:38

ГД приняла в третьем чтении закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.
РИА Новости06:11

Песков прокомментировал публикации о рекомендациях в ЕС заменить старую бытовую технику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в европейских СМИ о том, что старая, потребляющая много энергии бытовая техника является "другом Путина", и поэтому европейцам рекомендовано заменить ее на новую, энергосберегающую.
ТАСС05:52

МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра до 22 метров в секунду

"В период с 12.00 до конца суток 5 июля местами по Москве возможны кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду", - говорится в прогнозе ведомства.
РИА Новости05:13

Mirror: сокращение армии Великобритании может нарушить антироссийские планы НАТО

Экс-руководитель генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат заявил, что сокращение британских войск оставит Великобританию «вовсе без вооруженных сил».
Аргументы недели04:26

Шойгу: за десять дней были уничтожены 170 наемников, еще 99 сами покинули Украину

За последние 10 дней в ходе специальной военной операции на Украине уничтожены 170 наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.
РИА Новости04:59

Сайт шведского магазина IKEA перестал работать после начала онлайн-распродажи в России

Ранее IKEA объявила о распродаже товаров на своем сайте с 5 июля. Компания намерена продавать товары до тех пор, пока они есть в наличии.
РИА Новости17:45

Госдума утвердила разовое повышение НДПИ для «Газпрома» на 1,248 трлн рублей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправку о разовом повышении НДПИ на добычу газа для «Газпрома» на 416 млрд руб. в месяц или на 1,248 трлн руб. суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.
Коммерсантъ06:05

Cumhuriyet: спецоперация на Украине стала прямым ответом на расширение НАТО

Cumhuriyet пишет, что спецоперация на Украине стала ответной реакцией на политику агрессивного расширения, публикует РИА Новости.
NVL06:21

Спикер Госдумы Володин поручил обсудить вопрос о денонсации договора с Норвегией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Lenta.ru05:51