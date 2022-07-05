Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в европейских СМИ о том, что старая, потребляющая много энергии бытовая техника является "другом Путина", и поэтому европейцам рекомендовано заменить ее на новую, энергосберегающую.
"В период с 12.00 до конца суток 5 июля местами по Москве возможны кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду", - говорится в прогнозе ведомства.
За последние 10 дней в ходе специальной военной операции на Украине уничтожены 170 наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправку о разовом повышении НДПИ на добычу газа для «Газпрома» на 416 млрд руб. в месяц или на 1,248 трлн руб. суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.