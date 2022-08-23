Газета.RuЦены на электроэнергию в Германии впервые превысили €700Стоимость электроэнергии в Германии в августе поднялась на 25%, впервые превысив отметку €700 за МВтч.Газета.RuСтоль большое увеличение цен на электроэнергию связано с опасениями вокруг приостановки работы трубопровода "Северный поток - 1".Газета.RuТехнические мероприятия запланированы на период с 31 августа по 2 сентября.ИноСМИПри отсутствии неисправностей "Газпром" восстановит прокачку топлива в Германию на текущем уровне в 33 миллиона кубометров в сутки.ИноСМИЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦены на электроэнергию в Германии впервые превысили €700Газета.Ru06:30Цены на электроэнергию в ФРГ увеличились до 700 евроNVL05:48Цены на электроэнергию в Германии взлетели до 700 евроИноСМИ04:30Показать все источникиОценить59Поделиться