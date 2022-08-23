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Цены на электроэнергию в Германии впервые превысили €700

Стоимость электроэнергии в Германии в августе поднялась на 25%, впервые превысив отметку €700 за МВтч.
Газета.Ru
Столь большое увеличение цен на электроэнергию связано с опасениями вокруг приостановки работы трубопровода "Северный поток - 1".
Газета.Ru
Технические мероприятия запланированы на период с 31 августа по 2 сентября.
ИноСМИ
При отсутствии неисправностей "Газпром" восстановит прокачку топлива в Германию на текущем уровне в 33 миллиона кубометров в сутки.
ИноСМИ

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Цены на электроэнергию в Германии впервые превысили €700
Газета.Ru06:30
Цены на электроэнергию в ФРГ увеличились до 700 евро
NVL05:48
Цены на электроэнергию в Германии взлетели до 700 евро
ИноСМИ04:30
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