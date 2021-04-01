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Эхо Москвы

Цены на электронику в России за последний год выросли на 20 процентов

Только за первый квартал компьютеры и ноутбуки прибавили в цене не 12 процентов. Если сравнить с первым кварталом прошлого года, то рост будет еще более существенным. Как пишут Ведомости первая и главная причина – рост цен на комплектующие.В источнике
Telesputnik.ru
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С чего всё началось

Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 г. – на 10–12%, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники.
Ведомости17:13

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, насколько подорожала электроника за время пандемии

ФАН11:25

Цены на электронику в России за последний год выросли на 20 процентов

Эхо Москвы03:07

В России резко выросли цены на электронику

URA.Ru07:59

Компьютеры подорожали за год на 20%

Говорит Москва07:31

В России подскочили цены на электронику

Lenta.ru07:06

В России за время пандемии компьютеры подорожали минимум на 20%

News.ru09:15

Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

Ведомости17:13
Интересное

В академии Плющенко опровергли информацию о возвращении Трусовой к Тутберидзе

В академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» заявили, что информация о возвращении бронзового призера чемпионата мира Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе в «Самбо-70» не соответствует действительности.
Спорт-Экспресс12:07

Opel начал продажи в России обновленного компактвэна в версии Combo Life за 1,334 млн

Стоимость базовой версии Opel Combo Life с 1,6-литровым бензиновым агрегатом мощностью 115 л.с. и 5-ступенчатой МКПП стартует с отметки в 1 334 000 рублей, За автомобиль с тем же двигателем, но с 6-скоростной АКПП просят от 1 474 000 рублей.
SpeedMe08:13

Предзаказ на готовящийся к выпуску смартфон Realme GT Neo оформили 2 млн граждан

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Сюй Ци, директор по маркетингу компании Realme, сообщил, что свыше 2 млн человек сделали предзаказ на новый гаджет Realme GT Neo, который только готовится к выпуску.
Evo-rus.com30 марта в 06:14

МВД возбудило уголовное дело после ДТП с участием 5 машин на Садовом кольце

Главное управление министерства внутренних дел (МВД) по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) после аварии на Смоленской площади с участием пяти машин.
Ведомости13:12