Только за первый квартал компьютеры и ноутбуки прибавили в цене не 12 процентов. Если сравнить с первым кварталом прошлого года, то рост будет еще более существенным. Как пишут Ведомости первая и главная причина – рост цен на комплектующие.

С чего всё началось Компьютеры подорожали минимум на 20% за год Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 г. – на 10–12%, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники. Ведомости 17:13