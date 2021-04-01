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Эхо Москвы

Цены на электронику в России за последний год выросли на 20 процентов

Только за первый квартал компьютеры и ноутбуки прибавили в цене не 12 процентов. Если сравнить с первым кварталом прошлого года, то рост будет еще более существенным. Как пишут Ведомости первая и главная причина – рост цен на комплектующие.В источнике
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С чего всё началось

Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 г. – на 10–12%, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники.
Ведомости17:13

Подробнее о событии

Компьютеры подорожали за год на 20%

Говорит Москва07:31

В России за время пандемии компьютеры подорожали минимум на 20%

News.ru09:15

В России резко выросли цены на электронику

URA.Ru07:59

Россиянам рассказали, насколько подорожала электроника за время пандемии

ФАН11:25

В России подскочили цены на электронику

Lenta.ru07:06

Цены на электронику в России за последний год выросли на 20 процентов

Эхо Москвы03:07

Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

Ведомости17:13
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Оператор «Северного потока — 2» сообщил об активности иностранных судов в зоне газопровода

«После возобновления в январе 2021 г. сооружения морского участка газопровода "Северный поток — 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер», — цитирует ТАСС директора филиала Nord Stream 2 AG Андрея Минина.
Ведомости08:33

Лавров заявил о «достижении дна» в конфронтации США с Россией

Конфронтация с США достигла дна, но остается надежда на то, что благоразумие возобладает, заявил 1 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на «Первом канале».
Известия08:46