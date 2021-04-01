Цены на электронику в России за последний год выросли на 20 процентов
Только за первый квартал компьютеры и ноутбуки прибавили в цене не 12 процентов. Если сравнить с первым кварталом прошлого года, то рост будет еще более существенным. Как пишут Ведомости первая и главная причина – рост цен на комплектующие.В источнике
С чего всё началось
Компьютеры подорожали минимум на 20% за год
Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 г. – на 10–12%, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники.
Ведомости17:13