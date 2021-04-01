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Эхо Москвы

Цены на электронику в России за последний год выросли на 20 процентов

Только за первый квартал компьютеры и ноутбуки прибавили в цене не 12 процентов. Если сравнить с первым кварталом прошлого года, то рост будет еще более существенным. Как пишут Ведомости первая и главная причина – рост цен на комплектующие.В источнике
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С чего всё началось

Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 г. – на 10–12%, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники.
Ведомостивчера в 17:13

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Россиянам рассказали, насколько подорожала электроника за время пандемии

ФАНвчера в 11:25

В России за время пандемии компьютеры подорожали минимум на 20%

News.ruвчера в 09:15

Цены на электронику в России за последний год выросли на 20 процентов

Эхо Москвывчера в 03:07

Компьютеры подорожали за год на 20%

Говорит Москвавчера в 07:31

В России подскочили цены на электронику

Lenta.ruвчера в 07:06

В России резко выросли цены на электронику

URA.Ruвчера в 07:59

Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

Ведомостивчера в 17:13
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Заксобрание Забайкалья приняло изменения в бюджет региона на 2021 год

Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края на внеочередном пленарном заседании 1 апреля приняли во втором окончательном чтении изменения в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Забайкальский рабочийвчера в 23:11