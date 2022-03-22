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Цены на газ в Европе к закрытию торгов вторника превысили $1100 за тысячу кубометров

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке чуть выше 1100 долларов.
ПРАЙМ
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решила перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.
ТАСС
Рубль на этом фоне перешел к росту на Мосбирже.
Коммерсантъ
Российский лидер отметил, что Москва продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Российская газета

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Цена газа в Европе выросла почти до $1350 за тысячу кубов
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Российская газетавчера в 09:06
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