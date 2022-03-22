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Цены на газ в Европе к закрытию торгов вторника превысили $1100 за тысячу кубометров

Стоимость газа с начала торгов 23 марта выросла почти на 20,3%. На фоне заявления президента России Владимира Путина о переводе расчетов за поставки газа в Европу на рубли цена голубого топлива поднялась почти до $1350 за тысячу кубометров.
Профиль
Цена газа в Европе на биржевых торгах в среду поднялась выше $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ТАСС
Рубль на этом фоне перешел к росту на Мосбирже.
Коммерсантъ
Российский лидер отметил, что Москва продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Российская газета

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