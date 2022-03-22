Стоимость газа с начала торгов 23 марта выросла почти на 20,3%. На фоне заявления президента России Владимира Путина о переводе расчетов за поставки газа в Европу на рубли цена голубого топлива поднялась почти до $1350 за тысячу кубометров.
"Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине", - сказал Конашенков.