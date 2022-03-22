Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров, документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15, передает корреспондент РИА Новости.
Спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет— его личное дело, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры заблокировал News.Google в стране, поскольку ресурс «обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины».