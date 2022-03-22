Будьте в Плюсе

Цены на газ в Европе к закрытию торгов вторника превысили $1100 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе начала расти после заявления президента России Владимира Путина о том, что расчеты за поставки газа необходимо в кратчайшие сроки перевести в рубли.
Lenta.ru
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 17:44 мск выросла до $1,504 тыс. за 1 тыс. куб. м, или €132,25 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
ТАСС
Рубль на этом фоне перешел к росту на Мосбирже.
Коммерсантъ
На момент написания новости стоимость газа несколько снизилась — до 1334 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Цена газа в Европе превысила $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта
ТАСС11:32
Апрельские фьючерсы на газ в Европе дорожают на 25% на решении РФ продавать это топливо за рубли
ПРАЙМ10:56
Цена газа в Европе превысила $1350 после поручения Путина перевести газовые контракты в рубли
Коммерсантъ09:34
Цены на газ в Европе приблизились к 1350 долларов за тысячу кубометров
РИА Новости09:17
Цена на газ в Европе поднялась почти до $1350 в ходе торгов
RT на русском09:08
Цена на газ в Европе поднялась почти до $1350 за тысячу кубометров
Реальное время09:04
Стоимость газа в Европе выросла до 1370 долларов за тысячу кубометров
Lenta.ru09:58

Интересное

В Киеве погибла журналистка Оксана Баулина

Журналистка признанного в РФ иноагентом издания The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве.
BFM.ru15:54

Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Отмечается, что экс-глава Госдепа умерла в окружении членов семьи и друзей. Олбрайт занимала должность госсекретаря в 1997–2001 годах.
РБК15:42

Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран

Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны.
РБК09:25

Компания Renault решила приостановить производственную деятельность в России

Компания Renault решила приостановить производственную деятельность в РФ, говорится в заявлении на сайте компании.
РИА Новости16:04

«Страна.UA»: мэр Мариуполя Бойченко покинул город из-за отсутствия связи

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко покинул город из-за отстутсвия там связи.
Lenta.ru15:55

Постпредство России в Вене: Украина насильственно удерживает четырех работников «Росатома»

Отмечается, что с тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в котором был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС.
РИА Новости14:30

Макрон: Франция не является участником событий на Украине и не станет им

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет.
RT на русском16:01

Яна Поплавская назвала двуличными людьми своих друзей, покинувших Россию

Поплавская назвала своих друзей двуличными людьми и заявила, что не потерпит подлости и малодушия.
CT newsвчера в 10:11

ФНБ в феврале сократился на 675,17 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2022 года составил 12 трлн 935,1 млрд рублей (эквивалент $154,82 млрд), или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.
Интерфакс16:18

Торги на биржах в США завершились заметным снижением основных показателей

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в среду снижением ключевых индексов на 1,2-1,3% на фоне ситуации вокруг Украины и роста цен на нефть.
ТАСС16:38