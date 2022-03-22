Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 17:44 мск выросла до $1,504 тыс. за 1 тыс. куб. м, или €132,25 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).