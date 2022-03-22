ПРАЙМЦены на газ в Европе к закрытию торгов вторника превысили $1100 за тысячу кубометровСтоимость газа в Европе начала расти после заявления президента России Владимира Путина о том, что расчеты за поставки газа необходимо в кратчайшие сроки перевести в рубли.Lenta.ruЦена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 17:44 мск выросла до $1,504 тыс. за 1 тыс. куб. м, или €132,25 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).ТАССРубль на этом фоне перешел к росту на Мосбирже.КоммерсантъНа момент написания новости стоимость газа несколько снизилась — до 1334 долларов за тысячу кубометров.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейRT на русскомЦарьградФорпост Северо-ЗападРБК ИнвестицииВечерняя МоскваКомсомольская правдаИзвестияПрофильИА Красная ВеснаРЕН ТВЭкономика сегодняРоссийская газетаГлас НародаПодробнее о событииЦена газа в Европе превысила $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с начала мартаТАСС11:32Апрельские фьючерсы на газ в Европе дорожают на 25% на решении РФ продавать это топливо за рублиПРАЙМ10:56Цена газа в Европе превысила $1350 после поручения Путина перевести газовые контракты в рублиКоммерсантъ09:34Цены на газ в Европе приблизились к 1350 долларов за тысячу кубометровРИА Новости09:17Цена на газ в Европе поднялась почти до $1350 в ходе торговRT на русском09:08Цена на газ в Европе поднялась почти до $1350 за тысячу кубометровРеальное время09:04Стоимость газа в Европе выросла до 1370 долларов за тысячу кубометровLenta.ru09:58Показать ещёОценить302Поделиться