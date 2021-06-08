Цены на газ в Европе не снизились летом
Импорт СПГ, выручавший страны Западной Европы в прошлые годы, вынужденно сокращается на 29%, т. к. газовозы из-за более высоких бонусов идут на азиатские рынки. finobzor.ru "С начала года страны Европы купили 37 млн тонн СПГ (23% мирового потребления), год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно", — пояснил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин.В источнике
С чего всё началось
Газ в Европе не подешевел к лету
Дополнительные поставки СПГ уходят в Азию Цены на газ в Европе удерживаются на максимумах, несмотря на наступление низкого летнего сезона.
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