Импорт СПГ, выручавший страны Западной Европы в прошлые годы, вынужденно сокращается на 29%, т. к. газовозы из-за более высоких бонусов идут на азиатские рынки. finobzor.ru "С начала года страны Европы купили 37 млн тонн СПГ (23% мирового потребления), год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно", — пояснил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин.

С чего всё началось Газ в Европе не подешевел к лету Дополнительные поставки СПГ уходят в Азию Цены на газ в Европе удерживаются на максимумах, несмотря на наступление низкого летнего сезона. Коммерсантъ вчера в 18:00