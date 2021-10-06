Цена на уголь в Европе выросла на 16,5%

Цена на энергетический уголь в Европе (cif Амстердам - Роттердам - Антверпен) за прошлую неделю выросла на 16,5% и достигла $232,2 за тонну, что является максимальным показателем за последние 20 лет, сообщает агентство Argus.