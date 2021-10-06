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Цены на газ в Европе обвалились более чем на 200 долларов за десять минут

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Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду впервые в истории превысила 1900 долларов за тысячу кубометров и достигла 1937 долларов.
РИА Новости
На открытии торгов 6 октября котировки за несколько минут взлетели более чем на 150 долларов.
Ivbg.ru
Запасы газа в европейских хранилищах к концу сентября оказались на минимальном уровне за многие годы.
Говорит Москва
В Еврокомиссии заявили, что ЕС не будет отказываться от выполнения своих климатических задач из-за роста цен на газ.
РЕН ТВ

С чего всё началось

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября вновь достигла исторического рекорда -- $1900 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE
).

Подробнее о событии

Впервые в истории стоимость газа в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров
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Цена на газ в Европе несколько раз обновила максимум
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Газовые фьючерсы впервые в истории превысили 1900 долларов за тысячу «кубов»
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Бьет рекорды: цена на газ в Европе пробила $1900 за тысячу кубометров
РЕН ТВ04:59
Цена газа в Европе превысила $1900 за 1000 кубометров
RT на русском04:49
Цена газа в Европе впервые превысила $1900 за тысячу кубометров
Коммерсантъ02:46
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