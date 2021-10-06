Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работу с военнослужащими в связи с появлением приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны.
Цена на энергетический уголь в Европе (cif Амстердам - Роттердам - Антверпен) за прошлую неделю выросла на 16,5% и достигла $232,2 за тонну, что является максимальным показателем за последние 20 лет, сообщает агентство Argus.
Волгоградские власти собираются отправить на самоизоляцию непривитых от коронавируса пенсионеров, а также ограничить доступ к спортивным и оздоровительным услугам людям, не прошедшим вакцинацию, сообщили журналистам в оперштабе региона.