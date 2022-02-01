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Цена газа в Европе опустилась ниже $900 за тыс. куб. м из-за роста транзита через Украину

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м на фоне почти двукратного увеличения транзита российского газа через Украину, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ТАСС
Стоимость газа в Европе, по данным лондонской биржи ICE, закончила торги в пятницу, 28 января, на уровне $1065 за тысячу кубометров.
OilCapital.ru
Общее снижение стоимости газа за день составляет более 8%.
ТАСС
Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного коридора (по долгосрочному контракту забронировано 109 млн куб. м в сутки).
Интерфакс

Подробнее о событии

Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м на росте украинского транзита
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