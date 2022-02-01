Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м на фоне почти двукратного увеличения транзита российского газа через Украину, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного коридора (по долгосрочному контракту забронировано 109 млн куб. м в сутки).
Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, переговоры проходят в Киеве в Мариинском дворце, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы украинского государства.
Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности, об этом и говорилось в российском письме главам МИД стран ОБСЕ и об этом глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену, заявил Лавров по итогам своего телефонного разговора с ним.