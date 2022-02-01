Сегодня, 1 февраля, «Газпром» в два раза увеличил транзит газа через Украину в Европу: к прокачке заявлены 108 млн куб. м. При этом российская компания не стала бронировать мощности польского участка газопровода Ямал—Европа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть в Россию из-за рубежа членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре скандала после задержания супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева чеченскими силовиками.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эксклюзивном интервью ТАСС поделился прогнозом, когда закончится текущая волна заражений "омикроном", и рассказал о перспективах признания российских вакцин.