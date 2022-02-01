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Цены на газ в Европе опускались ниже $900 за тысячу кубометров, теряя 12%

Стоимость газа в Европе, по данным лондонской биржи ICE, закончила торги в пятницу, 28 января, на уровне $1065 за тысячу кубометров.
OilCapital.ru
Общее снижение стоимости газа за день составило более 10%.
ТАСС
Сегодня, 1 февраля, «Газпром» в два раза увеличил транзит газа через Украину в Европу: к прокачке заявлены 108 млн куб. м. При этом российская компания не стала бронировать мощности польского участка газопровода Ямал—Европа.
Коммерсантъ
В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
Finam.Ru

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