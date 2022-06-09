Будьте в Плюсе

Цены на газ в Европе подскочили из-за аварии на заводе СПГ в США

Авария на крупнейшем производстве СПГ в США Freeport LNG на берегу Мексиканского залива заставила производителя закрыть завод на три недели из-за пожара, это вызвало резкий рост цен на газ в Европе.
Взгляд.ру
Предприятие обеспечивает порядка 20% СПГ в США, о приостановке его работы было объявлено вечером 7 июня, сообщает Reuters.
Взгляд.ру
Это вызвано опасениями трейдеров, они беспокоятся, что уменьшение поставок США вызовет стресс на рынке.
Взгляд.ру
Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
Взгляд.ру

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