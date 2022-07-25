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Биржевые цены на газ в Европе умеренно растут, удерживаясь выше $1700 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6,6% -- до €170 за 1 МВт•ч, или $1,8 тыс. за 1 тыс. куб. м, следует из котировок биржи ICE
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Коммерсантъ
Стоимость августовских фьючерсов взлетела до 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонский биржи ICE.
Lenta.ru
Затем "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию ещё одной турбины Siemens, поэтому поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, 20% мощности магистрали.
ПРАЙМ
После озвученных «Газпромом» рисков по поводу возврата Siemens турбины для газопровода «Северный поток» цены на газ Европе пошли вверх.
Нефтегазовая вертикаль

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