Затем "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию ещё одной турбины Siemens, поэтому поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, 20% мощности магистрали.
Европейские страны поддались панике из-за озвученного «Газпромом» решения снизить ежедневные поставки российского газа по «Северному потоку», сообщает обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол.
«Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывают недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ»,— говорится в заявлении посольства РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по её словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.