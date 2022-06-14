Будьте в Плюсе

Цена газа в Европе росла на 11% на новости о начале работы Freeport LNG лишь через 90 дней

Биржевая стоимость газа в Европе поднялась выше $1100 за тысячу кубометров.
Секрет фирмы
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара).
РИА Новости
Вскоре цены ускоряли рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов.
РИА Новости
"Газпром" ранее в среду сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
РИА Новости

Подробнее о событии

Биржевые цены на газ в Европе превысили 1200 долларов за тысячу кубов впервые с 12 мая
РИА Новости10:07
Цена газа в ЕС превысила $1200 за тыс. куб. м после объявления «Газпрома»
РБК Инвестиции09:56
ICE: стоимость газа в Европе увеличилась на 10%
Газета.Ruвчера в 07:53
Биржевые цены на газ в Европе превысили $1100 за тысячу кубометров
Аргументы и Факты04:02
Цена газа в Европе росла на 11% на новости о начале работы Freeport LNG лишь через 90 дней
ТАССвчера в 10:41
Газ подорожал почти до $1000 из-за «Северного потока»
Нефтегазовая вертикальвчера в 09:11
Цены на газ в Европе поднялись выше 1150 долларов на фоне сообщения о сокращении поставок
ПРАЙМ09:44

Интересное

«Газпром» остановит эксплуатацию газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»

Российская компания "Газпром" планирует остановить еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции "Портовая", сообщает ТАСС.
Газета.Ru09:41

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал снижение прокачки по «Северному потоку» политическим

Канцлер Германии Олаф Шольц увидел политическую мотивацию в решении «Газпрома» снизить прокачку газа по «Северному потоку» на 40 процентов, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru09:25

Глава Чечни Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у президента России Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение, в котором опроверг слухи о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина.
Газета.Ru07:44

Актер Эль Уалиди Жамаль утонул в озере на базе отдыха в Ленобласти

Актер с марокканскими корнями Эль Уалиди Жамаль утонул в Лемболовском озере на базе отдыха в Ленобласти. Об этом сообщает KP.RU.
Lenta.ru09:31

ГП Белоруссии изучит деятельность деда главы Польши Дуды во время Второй мировой войны

Генеральная прокуратура Белоруссии изучит деятельность деда президента Польши Анджея Дуды во время Второй мировой войны.
Lenta.ru07:38

Администрация Херсонской области сообщила о возобновлении работы морского торгового порта

В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
РИА Новости08:18

В НОПСМ предрекли острый дефицит стройматериалов на фоне сильной зависимости от Запада

Возможное возникновение острого дефицита товаров в отрасли из-за санкций спрогнозировали в совместном исследовании Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) и аналитический центр промышленности стройматериалов СМПРО, пишет РБК.
Lenta.ru07:23

Компания IKEA объявила о сокращении бизнеса в России и увольнении части сотрудников

IKEA сократит масштабы своего бизнеса в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе мебельной компании.
РИА Новости06:23

Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы

Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости09:28

Читатели Der Spiegel заявили, что Зеленский готовится обвинить ФРГ в поражении Киева

Информационное издание "Правда" сообщает, что украинский лидер Зеленский готовится обвинить ФРГ в поражении Украины и ее киевского режима.
NVL09:49