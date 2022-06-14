"Газпром" ранее в среду сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
Возможное возникновение острого дефицита товаров в отрасли из-за санкций спрогнозировали в совместном исследовании Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) и аналитический центр промышленности стройматериалов СМПРО, пишет РБК.
Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.