RT на русскомЦены на газ в Европе растут на фоне сообщений об остановке поставок из России в ПольшуЦены на газ в Европе растут на 12%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.RT на русскомПольский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждает, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту.РИА НовостиНа данный момент тысяча кубометров газа торгуется на отметке 1150 долларов.Народные новостиКотировки после небольшого снижения вновь выросли, минутами ранее достигли 1183,8 доллара.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРоссийская газетаiReactorЭкономика сегодняПодробнее о событииПрекращение экспорта газа РФ в Польшу привело к росту цен на сырье в ЕвропеНародные новости11:52Цены на газ в Европе подскочили после сообщений об остановке поставок из России в ПольшуРИА Новости11:26Цены на газ в Европе выросли на новостях о прекращении российского экспорта в ПольшуФАН11:45Газовые котировки в ЕС подскочили на новостях о прекращении поставок топлива в ПольшуЭкономика сегодня11:36Цены на газ в Европе растут на фоне сообщений об остановке поставок из России в ПольшуRT на русском11:33Стоимость газа на биржах ЕС резко выросла после данных о прекращении поставок в Польшу из РоссииУкраина.ру11:31Цены на газ в Европе подскочили после информации об остановке поставок в ПольшуРоссийская газета11:51Показать ещёОценить192Поделиться