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Цены на газ в Европе растут на фоне сообщений об остановке поставок из России в Польшу

Цены на газ в Европе растут на 12%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
RT на русском
Польский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждает, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту.
РИА Новости
На данный момент тысяча кубометров газа торгуется на отметке 1150 долларов.
Народные новости
Котировки после небольшого снижения вновь выросли, минутами ранее достигли 1183,8 доллара.
РИА Новости

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