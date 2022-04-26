RT на русскомЦены на газ в Европе растут на фоне сообщений об остановке поставок из России в ПольшуЦены на газ в Европе перешли в рост на фоне сообщений СМИ об остановке российских поставок голубого топлива на территорию Польши.Экономика сегодняКотировки поднялись до уровня 1150 долларов за тысячу кубометров.Экономика сегодняИнформацию о прекращении поставок российского газа Onet неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG, также утверждает портал.РИА НовостиПольский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждает, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРоссийская газетаNewInformГЛАС.RUInfinicaНародные новостиБизнес журналiReactorЭкономика сегодняПодробнее о событииЦены на газ в Европе выросли после сообщений о прекращении прокачки в ПольшуМосковский Комсомолец12:53Цена на газ в Европе подскочила после информации о прекращении поставок в ПольшуLenta.ru12:28Стоимость газа на биржах ЕС резко выросла после данных о прекращении поставок в Польшу из РоссииУкраина.ру11:31Прекращение экспорта газа РФ в Польшу привело к росту цен на сырье в ЕвропеНародные новости11:52Цены на газ в Европе выросли на новостях о прекращении российского экспорта в ПольшуФАН11:45Цены на газ в Европе растут на фоне сообщений об остановке поставок из России в ПольшуRT на русском11:33Цены на газ в Европе подскочили после сообщений об остановке поставок из России в ПольшуРИА Новости12:18Показать ещёОценить607Поделиться