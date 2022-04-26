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Цены на газ в Европе растут на фоне сообщений об остановке поставок из России в Польшу

Цены на газ в Европе перешли в рост на фоне сообщений СМИ об остановке российских поставок голубого топлива на территорию Польши.
Экономика сегодня
Котировки поднялись до уровня 1150 долларов за тысячу кубометров.
Экономика сегодня
Информацию о прекращении поставок российского газа Onet неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG, также утверждает портал.
РИА Новости
Польский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждает, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту.
РИА Новости

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Цены на газ в Европе выросли после сообщений о прекращении прокачки в Польшу
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Цены на газ в Европе растут на фоне сообщений об остановке поставок из России в Польшу
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Цены на газ в Европе подскочили после сообщений об остановке поставок из России в Польшу
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