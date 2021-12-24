ВедомостиЦены на газ в Европе резко упали из-за ожидания дополнительных партий СПГВ начале текущей недели на европейских газовых хабах наблюдался стремительный рост цен.ВедомостиЦены на газ в Европе упали на 41% за три дня – с 2204 до 1253 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Капитал страныПо данным Bloomberg, из 76 танкеров американского СПГ 10 сообщают о конечной точке пути в Европе.Евразия DailyНовостной портал Financial Times отмечает, что в декабре 2021 года, а также последующих месяцах 2022 года на территорию Европы поступит около 40 дополнительных партий СПГ из США и Австралии.Banki LoansЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрКапитал страныИА Красная ВеснаНовые ИзвестияПодробнее о событииЦены на газ в Европе резко упали из-за ожидания дополнительных партий СПГВедомостивчера в 12:00Возможен еще один эпизод ценовой войны за энергоносители, на этот раз СПГFinam.Ru23 декабря в 09:50СПГ из США обрушил цены на газ в Европе на 1000 долларовКапитал странывчера в 05:34За три дня цена газа в Европе рухнула почти на $1000Profinance.ruвчера в 03:19Цены на газ снизились в Европе на 25% после отправки флотилии танкеров СПГ из СШАSolenka.infoвчера в 00:55На Европу идет флотилия танкеров СПГ из США: цены на газ снизилисьЕвразия Daily23 декабря в 10:17Газ в Европе подешевел на 25% после отправки танкеров СПГ из АмерикиBanki Loansвчера в 06:14Показать ещёОценить50Поделиться