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Цены на газ в Европе резко упали из-за ожидания дополнительных партий СПГ

В начале текущей недели на европейских газовых хабах наблюдался стремительный рост цен.
Ведомости
Цены на газ в Европе упали на 41% за три дня – с 2204 до 1253 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют
 данные лондонской биржи ICE.
Капитал страны
По данным Bloomberg, из 76 танкеров американского СПГ 10 сообщают о конечной точке пути в Европе.
Евразия Daily
Новостной портал Financial Times отмечает, что в декабре 2021 года, а также последующих месяцах 2022 года на территорию Европы поступит около 40 дополнительных партий СПГ из США и Австралии.
Banki Loans

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Цены на газ в Европе резко упали из-за ожидания дополнительных партий СПГ
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