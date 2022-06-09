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Цены на газ в Европе резко выросли из-за пожара на СПГ-заводе в США

«Пострадавших нет, никто не пропал без вести, опасности для окружающих нет. Расследование инцидента продолжится», – сообщила компания (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости
Сжиженный газ с Freeport LNG поставляется для британской BP, французской TotalEnergies, японских Jera и Osaka Gas, а также корейской SK E&S Co. Крупнейшим покупателем является BP, ежегодно приобретая у Freeport LNG около 4,4 млн т (6 млрд куб. м) СПГ.
Ведомости
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач обращает внимание, что несмотря на общую волатильность, уровень цен в ЕС все еще остается на «запредельно высоком уровне».
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Эксперт также добавил, что рост спроса в Азии после отмены локдаунов в Китае приведет к уходу СПГ на азиатский рынок, что в конечном итоге «усложнит планы ЕС по заполнению хранилищ».
Ведомости

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Цены на газ в Европе подскочили из-за аварии на заводе СПГ в США
Взгляд.ру11:22
Цены на газ в Европе резко выросли из-за пожара на СПГ-заводе в США
Ведомости09:09
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