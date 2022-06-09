Сжиженный газ с Freeport LNG поставляется для британской BP, французской TotalEnergies, японских Jera и Osaka Gas, а также корейской SK E&S Co. Крупнейшим покупателем является BP, ежегодно приобретая у Freeport LNG около 4,4 млн т (6 млрд куб. м) СПГ.
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач обращает внимание, что несмотря на общую волатильность, уровень цен в ЕС все еще остается на «запредельно высоком уровне».
США признают, что последние 20 лет они оказывали поддержку 46 гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине в целях повышения биологической безопасности в стране.
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс прокомментировал высказывания американского лидера Джо Байдена в том, что в росте цен на топливо в стране виноваты украинский кризис и президент РФ Владимир Путин.