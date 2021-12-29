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Цены на газ в Европе упали до трехнедельного минимума из-за поставок СПГ из США

Базовые цены на газ в Европе упали на эталонном хабе TTF в Нидерландах на 9,7% (до €96,22 за 1 МВт·ч), а в Лондоне опустились на 12% и достигли минимума с 7 декабря (£2,35 за терм), сообщил Bloomberg.
Forbes
По данным National Grid, потоки с терминалов Isle of Grain и Milford Haven в Великобритании с 24 декабря выросли более чем на 20%.
Forbes
Ожидается, что в ближайшие выходные поток грузов из США в европейские порты подскочит на треть.
Forbes
Утром 27 декабря стоимость газа в Европе потеряла десять процентов после достижения исторического пика.
Компания

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Цены на газ в Европе упали до трехнедельного минимума из-за поставок СПГ из США
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Цены на газ в Европе упали до трехнедельного минимума на фоне увеличения поставок из США
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