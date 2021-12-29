ForbesЦены на газ в Европе упали до трехнедельного минимума из-за поставок СПГ из СШАБазовые цены на газ в Европе упали на эталонном хабе TTF в Нидерландах на 9,7% (до €96,22 за 1 МВт·ч), а в Лондоне опустились на 12% и достигли минимума с 7 декабря (£2,35 за терм), сообщил Bloomberg.ForbesПо данным National Grid, потоки с терминалов Isle of Grain и Milford Haven в Великобритании с 24 декабря выросли более чем на 20%.ForbesОжидается, что в ближайшие выходные поток грузов из США в европейские порты подскочит на треть.ForbesУтром 27 декабря стоимость газа в Европе потеряла десять процентов после достижения исторического пика.КомпанияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦены на газ в Европе упали до трехнедельного минимума из-за поставок СПГ из СШАForbesвчера в 07:53Цены на газ в Европе упали до трехнедельного минимума на фоне увеличения поставок из СШАLenta.ruвчера в 11:46Стоимость газа в Европе упала до трехнедельного минимумаКомпаниявчера в 09:58Цены на газ в Европе показали снижение шестой раз подрядИА Красная Весна21:54Газ в Европе дешевеет шестой день подряд благодаря теплой погоде и ожиданиям танкеров с СПГProfinance.ruвчера в 10:30Показать ещёОценить23Поделиться