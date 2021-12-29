Базовые цены на газ в Европе упали на эталонном хабе TTF в Нидерландах на 9,7% (до €96,22 за 1 МВт·ч), а в Лондоне опустились на 12% и достигли минимума с 7 декабря (£2,35 за терм), сообщил Bloomberg.