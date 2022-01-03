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Цены на газ в Европе вновь превысили $900 за тысячу кубометров

Биржевая цена на газ в Европе в первый день торгов в 2022 г. поднялась выше $900 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ведомости
Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 3 января 16:00 мск составляет $933 за 1 тыс. куб. м. Общий рост стоимости газа с начала торгов составил около 13%.
Коммерсантъ
В последний день декабря котировки опустились ниже 800 долларов впервые с 10 ноября.
РИА Новости
Экстренный ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» вместе с повышением поставок российского газа могли бы снизить сверхвысокие цены на голубое топливо в ЕС, считают эксперты.
ФАН

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Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров
РИА Новостивчера в 03:45
Цена газа в Европе поднялась выше $900 за тысячу кубометров
RT на русскомвчера в 08:32
Цена газа в Европе торгуется выше $900 за 1 тыс. куб. м
ТАССвчера в 07:46
Цена газа в Европе превысила $900 за 1 тыс. кубометров
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Цена газа в Европе завершила 2021 год ниже $800 за 1 тыс. куб. м
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