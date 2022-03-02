Во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась сразу на 60% — до €194,7 за МВт⋅ч, или около $2226 за 1 тыс. куб. м. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.