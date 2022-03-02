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Цены на газ в Европе впервые превысили $2200 за тысячу кубометров

Во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась сразу на 60% — до €194,7 за МВт⋅ч, или около $2226 за 1 тыс. куб. м. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
RT на русском
Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность.
Finam.Ru
Предыдущий рекорд, поставленный 21 декабря прошлого года, не обновился: тогда газ в Европе продавали по $2138 за тысячу кубометров.
Банкирофф
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
Finam.Ru

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Цены на газ в Европе впервые превысили $2200 за тысячу кубометров
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