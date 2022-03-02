RT на русскомЦены на газ в Европе впервые превысили $2200 за тысячу кубометровВо время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась сразу на 60% — до €194,7 за МВт⋅ч, или около $2226 за 1 тыс. куб. м. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.RT на русскомЦены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность.Finam.RuПредыдущий рекорд, поставленный 21 декабря прошлого года, не обновился: тогда газ в Европе продавали по $2138 за тысячу кубометров.БанкироффОщутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.Finam.RuЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Smotrim.ruДума ТВRT на русскомRuBaltic.RuLife.ruТехнология МашиностроенияИА Красная ВеснаВечерняя МоскваГазета.RuИзвестияLive24Военное обозрениеЦентральная Служба НовостейНародные новостиPublic OpinionТК ЗвездаREGNUMРЕН ТВGazeta.SPbСобеседникГЛАС.RUМИР 24Новый ДеньRuposters.ruПодробнее о событииЦены на газ в Европе впервые превысили $2200 за тысячу кубометровRT на русском11:36Цена газа в Европе побила исторический рекордТАСС02:26Самое цитируемоеЦена газа в Европе обновила исторический максимумКоммерсантъ04:30Цена газа в Европе превысила $2000 за 1 тыс. куб. м впервые с 21 декабряИзвестия04:29Цена газа в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 декабряLenta.ru04:10Газ в Европе пробил отметку в $2000 за тысячу кубометровИнтерфакс04:07Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, достигнув 2199 долларовРИА Новости04:30Показать ещёОценить3,1KПоделиться