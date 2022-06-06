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Цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опустились ниже 900 долларов за тысячу кубов

Среднемесячная цена газа в Европе после рекордного скачка в марте продолжает второй месяц снижаться, в мае опустилась на 9,2%, до $1030 за тысячу кубометров.
Агентство нефтегазовой информации
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли сессию на отметке около 940 долларов и в течение почти всего дня немного дорожали.
ПРАЙМ
Стоимость в последние дни весны несколько раз приближалась к рубежу в $900, но так и не перешла его.
Агентство нефтегазовой информации
Газовые фьючерсы после лихорадочного марта и тревожного апреля торговались в мае спокойно: в коридоре $910–1230 за тысячу кубометров.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

Биржевая цена газа опустилась ниже $900 впервые с 22 февраля
Коммерсантъвчера в 15:54
Цена газа в Европе в ходе торгов опускалась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с февраля
ТАССвчера в 13:04
Цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опустились ниже 900 долларов за тысячу кубов
ПРАЙМвчера в 11:49
В Европе стоимость газа в среднемесячном исчислении снизилась на 9,2%
RuNews24.ru4 июня в 04:00
Среднемесячная стоимость газа в ЕС продолжает идти на спад
Экономика сегодня4 июня в 02:14
Среднемесячная цена на газ в Европе в мае опустилась на 9,2%
ПолитРоссия4 июня в 01:54
Среднемесячная цена газа в Европе снизилась в мае на 9,2%
ФАН4 июня в 01:37

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