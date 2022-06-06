Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.
Япония введет санкции в отношении еще двух российских банков: Россельхозбанка и Московского кредитного банка (МКБ), а также против Белорусского банка развития и реконструкции, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Чересчур продолжительный сон негативно сказывается на здоровье, заявила врач-сомнолог, кардиолог, терапевт и эксперт по нарушениям сна международного уровня ESRS, кандидат медицинских наук Надежда Бурко.