ПРАЙМЦены на газ в Европе впервые с 22 февраля опустились ниже 900 долларов за тысячу кубовСреднемесячная цена газа в Европе после рекордного скачка в марте продолжает второй месяц снижаться, в мае опустилась на 9,2%, до $1030 за тысячу кубометров.Агентство нефтегазовой информацииЦены на газ в Европе впервые с 22 февраля опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров, теряя почти 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.РИА НовостиИюльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли сессию на отметке около 940 долларов и в течение почти всего дня немного дорожали.ПРАЙМСтоимость в последние дни весны несколько раз приближалась к рубежу в $900, но так и не перешла его.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьФАНФАНГазета.RuЭкономика сегодняМИР 24РБК ИнвестицииПолитРоссияПодробнее о событииЦена газа в Европе в ходе торгов опускалась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с февраляТАСС13:04Среднемесячная цена газа в Европе снизилась в мае на 9,2%ФАН4 июня в 01:37В Европе стоимость газа в среднемесячном исчислении снизилась на 9,2%RuNews24.ru4 июня в 04:00Среднемесячная стоимость газа в ЕС продолжает идти на спадЭкономика сегодня4 июня в 02:14Среднемесячная цена на газ в Европе в мае опустилась на 9,2%ПолитРоссия4 июня в 01:54Цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опустились ниже 900 долларов за тысячу кубовПРАЙМ11:49Цена на газ в Европе в среднемесячном исчислении снизилась на 9,2%Газета.Ru4 июня в 00:06Показать ещёОценить48Поделиться