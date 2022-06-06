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Цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опустились ниже 900 долларов за тысячу кубов

Среднемесячная цена газа в Европе после рекордного скачка в марте продолжает второй месяц снижаться, в мае опустилась на 9,2%, до $1030 за тысячу кубометров.
Агентство нефтегазовой информации
Цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров, теряя почти 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
РИА Новости
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли сессию на отметке около 940 долларов и в течение почти всего дня немного дорожали.
ПРАЙМ
Стоимость в последние дни весны несколько раз приближалась к рубежу в $900, но так и не перешла его.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

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