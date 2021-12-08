Рост составил около 8%. Максимальная цена январских фьючерсов в ходе торгов достигла 1225,6 долларов, пишет портал РИА Новости. Стоимость январских фьючерсов на открытии торгов составила 1145 долларов, и в течение первых часов рост находился на уровне 1,5-3%.В источнике
Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, отмечается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям.
Президент России Владимир Путин в телеграмме Ангеле Меркель обратился к ней на "ты", выразив уверенность, что ее опыт будет востребован, а они продолжат дружеское общение, сообщает пресс-служба Кремля.