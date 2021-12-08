Инфляция в России в ноябре ускорилась в годовом выражении до 8,4 процента

Инфляция в России в ноябре замедлилась в месячном выражении до 0,96 процента с 1,11 в октябре, а в годовом — ускорилась до 8,4 процента с 8,13 месяцем ранее, сообщил Росстат.