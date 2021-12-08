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Цены на газ в Европе впервые с октября превысили $1200 за тыс. куб. м

Рост составил около 8%. Максимальная цена январских фьючерсов в ходе торгов достигла 1225,6 долларов, пишет портал РИА Новости. Стоимость январских фьючерсов на открытии торгов составила 1145 долларов, и в течение первых часов рост находился на уровне 1,5-3%.В источнике

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Цена газа в Европе по итогам торгов закрепилась выше $1200 за 1 тыс. куб. м
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